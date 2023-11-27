Дмитрий Волков побывал на Международной выставке-форуме «Россия»
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Красногорск]
Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков вместе с коллегами из правительства Московской области посетил Международную выставку-форум «Россия», которая проходит сейчас на ВДНХ в столице. Кстати, на ней в ряде павильонов всех регионов страны представлено и Подмосковье. О своих впечатлениях руководитель муниципалитета написал на официальной странице в Telegram-канале.
«Яркая, познавательная, инновационная площадка воплощает симбиоз знаковых, флагманских достижений всей страны, и, конечно, нашего любимого Подмосковья. Ведущие производства, сфера культуры и искусств, неизменная историческая составляющая, наши ЦУР, «Добродел» и все, чем славится Московская область, объединены на тематическом стенде, отражая лучшие практики и передовые технологии», - говорится в сообщении Дмитрия Волкова.
Также глава Красногорска рассказал, с кем именно он отправился на выставку «Россия».
«На выставку поехали вместе с заместителем председателя Правительства Московской области Марией Николаевной Нагорной, Министром территориальной политики региона Еленой Владимировной Ковалевой, коллегами из других округов нашего региона», - добавил Волков.