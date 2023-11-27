Дмитрий Волков побывал на Международной выставке-форуме «Россия»

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков вместе с коллегами из правительства Московской области посетил Международную выставку-форум «Россия», которая проходит сейчас на ВДНХ в столице. Кстати, на ней в ряде павильонов всех регионов страны представлено и Подмосковье. О своих впечатлениях руководитель муниципалитета написал на официальной странице в Telegram-канале.