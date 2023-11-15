Дмитрий Волков поздравил детей-стипендиантов Образовательного центра «Созвездие»

Двадцать шесть юных жителей городского округа Красногорск из числа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья удостоились именной стипендии Губернатора Московской области Андрея Воробьева в сфере образования. Об этом сообщил глава муниципалитета Дмитрий Волков.

Глава городского округа Красногорск рассказал, что ребята обучаются в Образовательном центре «Созвездие», в школах №7 и №15.

«Всесторонняя поддержка ребят, которым так необходимо особое внимание, забота и трепетное отношение к развитию, во многом определяют их дальнейший путь. Сегодня в школах нашего округа учатся более 670 детей из этой категории», – сказал Дмитрий Волков.

Глава городского округа Красногорск подчеркнул, что успех ребят в учебе, общественной жизни и в достижении новых побед на образовательном Олимпе заслуживает высокой оценки, является стимулом к росту и саморазвитию.

Отметим, что сегодня в Красногорске созданы все условия для всестороннего развития детей, для поиска и раскрытия их талантов. Для удобства ребят и создания максимально комфортных условий для обучения строятся новые школы и реконструируются старые. В округе работает внушительное количество секций и кружков. Особенное внимание уделяют педагоги детям с ограниченными возможностями здоровья.