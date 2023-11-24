Дмитрий Волков проверил ход текущих работ на строительстве детской областной больницы в Красногорске

Глава городского округа Дмитрий Волков посетил с рабочим визитом строительную площадку новой детской областной больницы и вместе с представителем застройщика «сверил часы» в части исполнения графика, который позволит завершить строительство уже в 2024 году. Об этом он написал в своих социальных сетях.

Отмечается, что в настоящий момент готовность объекта, на возведении которого сегодня задействовано свыше тысячи двухсот человек, составляет уже более семидесяти пяти процентов. Ведутся внутренние отделочные работы, устройство фасада, инженерных систем, лифтового оборудования, вентиляции, благоустройство территории.

«Еще одна ключевая инфраструктурная задача – строительство дороги, которая обеспечит комфортный подъезд к больнице и самое важное – оперативность маршрутизации маленьких пациентов», - рассказал Волков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что детский госпиталь в Красногорске будет принимать юных пациентов со всей страны.