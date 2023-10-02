Дмитрий Волков проверил, как идет строительство школы в ЖК «Пятницкие кварталы»

Глава городского округа Красногорск, секретарь МОП «Единая Россия» встретился с жителями деревни Сабурово. В ходе рабочей встречи он обсудил различные вопросы, волнующие ее граждан.

Так, в частности, жители деревни интересовались, как идет строительство большой школы на 825 мест. Напомним, этой весной в основание объекта была заложена капсула времени. Уже в следующем году на ее месте вырастет прекрасное, просторное здание площадью более 15 тысяч квадратных метров.

Глава городского округа Красногорск рассказал, что на сегодняшний день строительная готовность составляет 38%. На объекте трудятся свыше 100 человек и 10 единиц техники.

Специалисты уже обустраивают как наружные, так и внутренние инженерные системы, фасад и кровлю. Стены на первом этаже здании уже штукатурят. Здание школы распахнет свои двери в следующем году.

Дмитрий Волков высоко оценил темпы возведения школы, которые демонстрирует подрядчик – ООО «2Б проект».

«И опережающие темпы строительства дают основания, что 1 сентября 2024 года мы откроем ее вместе с нашими родителями и ребятишками. Очень важна и та обратная связь, которую дают нам уважаемые жители. И в этом ключе ведем совместный мониторинг, учитывая все замечания и пожелания», - сказал глава городского округа Красногорск.

Отметим, что это здание будет обладать всей необходимой инфраструктурой. В школе будет собственный прекрасный стадион, где смогут заниматься все желающие.