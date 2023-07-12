Дмитрий Волков проверил реализацию Губернаторского проекта «Открытый стадион»
Фото: [пресс - служба администрации г.о. Красногорск]
Глава городского округа Красногорск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Владимирович Волков проверил работу стадиона, открытого на базе Ангеловской школы.
Напомним, благодаря региональной программе «Открытый стадион», спортивное ядро стало доступным не только для учеников самой школы, но и для жителей всего городского округа.
Дмитрий Волков пообщался с местными жителями и узнал, как они оценивают проект. Житель села Ангелово Амриддин Саидов рассказал, что каждый день играет с друзьями на стадионе в футбол.
«Мы с друзьями любим футбол – отрабатываем различные навыки, да и просто хорошо проводим время вместе», - поделился он.
Отметим, многофункциональная площадка стадиона включает в себя газонное покрытие, на котором можно играть в футбол или выполнять различные упражнения. Удобные легкоатлетические дорожки с комфортным покрытием идеально подходят для бега, ходьбы и тренировок. Благодаря продуманному покрытию они обеспечивают качественное сцепление и не нагружают колени, благодаря умеренной амортизации.
Кстати, во внеурочное время пользоваться футбольным полем, тренажерами и спортивными площадкам многих школ городского округа имеют все желающие.
«Пообщался с детьми и родителями в Ангеловской школе, они довольны. Ну и мы понимаем, что потребность есть, и дальше продолжим эту работу», - сказал Глава городского округа Красногорск Дмитрий Владимирович Волков.
Напомним, сегодня в городском округе Красногорск действует восемнадцать открытых стадионов на базе школ. Работа по расширению и улучшению спортивного кластера проводится постоянно. До конца года новенькие, современные, оборудованные по последнему слову техники спортивные площадки появятся еще в трех новых образовательных объектах в жилах комплексах «Ильинские луга», «Митино-Парк» и «Серебрица».