Дмитрий Волков проверил реализацию Губернаторского проекта «Открытый стадион»

Напомним, благодаря региональной программе «Открытый стадион», спортивное ядро стало доступным не только для учеников самой школы, но и для жителей всего городского округа.

Дмитрий Волков пообщался с местными жителями и узнал, как они оценивают проект. Житель села Ангелово Амриддин Саидов рассказал, что каждый день играет с друзьями на стадионе в футбол.

«Мы с друзьями любим футбол – отрабатываем различные навыки, да и просто хорошо проводим время вместе», - поделился он.

Отметим, многофункциональная площадка стадиона включает в себя газонное покрытие, на котором можно играть в футбол или выполнять различные упражнения. Удобные легкоатлетические дорожки с комфортным покрытием идеально подходят для бега, ходьбы и тренировок. Благодаря продуманному покрытию они обеспечивают качественное сцепление и не нагружают колени, благодаря умеренной амортизации.

Кстати, во внеурочное время пользоваться футбольным полем, тренажерами и спортивными площадкам многих школ городского округа имеют все желающие.

«Пообщался с детьми и родителями в Ангеловской школе, они довольны. Ну и мы понимаем, что потребность есть, и дальше продолжим эту работу», - сказал Глава городского округа Красногорск Дмитрий Владимирович Волков.

Напомним, сегодня в городском округе Красногорск действует восемнадцать открытых стадионов на базе школ. Работа по расширению и улучшению спортивного кластера проводится постоянно. До конца года новенькие, современные, оборудованные по последнему слову техники спортивные площадки появятся еще в трех новых образовательных объектах в жилах комплексах «Ильинские луга», «Митино-Парк» и «Серебрица».