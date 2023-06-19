Дмитрий Волков вручил награды лучшим медикам городского округа Красногорск в их профессиональный праздник

В минувшие выходные страна отметила День медицинского работника. Врачей, медсестер и другой персонал больниц городского округа Красногорск поздравил с профессиональным праздником глава муниципалитета Дмитрий Волков. Также он вручил лучшим медикам награды. Встреча прошла в «Красногорском культурно – досуговом комплексе «Подмосковье».

«Ценю ваше профессиональные и личные качества – чуткость, ответственность, милосердие. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и благополучия», – поприветствовал медиков Дмитрий Волков.

Сейчас в больницах и поликлиниках городского округа Красногорск трудятся больше 1200 врачей и 1740 медсестер, фельдшеров и сотрудников младшего звена. Они работают для 350 000 местных жителей. Последние несколько лет буквально испытывают их на прочность. Начиная с 2020 года медикам пришлось выдержать удар, когда вспыхнула пандемия коронавируса. А нынче врачи и медсестры Подмосковья спешат на помощь пациентам в зоне СВО.

«Недавно была в командировке на освобожденных территориях, где помогали местному населению. Наша самая большая награда – радостные и довольные пациенты», - отметила старшая медицинская сестра детской поликлиники № 1 Надежда Абрамкина.

Поблагодарили медиков за их самоотверженный труд и парламентарии Московской областной думы Роман Володин и Сергей Маликов, а также председатель Совета депутатов городского округа Красногорск Сергей Трифонов. Также слова поддержки и признательности сказал благочинный церквей Красногорского городского округа, настоятель Знаменского храма, протоиерей Владимир Шафоростов.