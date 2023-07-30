Дмитрий Волошин и Ирина Роднина проверили соцобъекты в территориальном управлении Кутузовское

Глава Химок Дмитрий Волошин и депутат Госдумы Ирина Роднина совместно с местными жителями совершили комплексный обход Кутузовского. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Волошин подчеркнул, что местных жителей особо волнуют вопросы развития социальной инфраструктуры. В особенности это касается образовательных учреждений. Ведь в местном детском саду мест уже не хватает.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Химки ]

«Чтобы сократить очереди для дошкольников, в этом году при поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева в деревне Рузино откроем детский сад на 190 мест, а в 2024-м - сад на 350 малышей в Юрлово», - отметил глава муниципалитета.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Химки ]

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Химки ]

Также глава Химок осмотрел отделение МФЦ, которое в начале года открыли в Кутузовском после обновления. Ежемесячно за получением государственных и муниципальных услуг в местное отделение обращаются более двух тысяч человек.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Химки ]

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Химки ]

Следующей точкой обхода стал Дом культуры. Регулярно в нем занимаются более пятисот детей, а также участники клуба «Активное долголетие». Здесь жители обратились с просьбой отремонтировать входную группу. По поручению Дмитрия Волошина работы выполнят в ближайшее время.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Химки ]

Также Дмитрий Волошин и Ирина Роднина осмотрели дворовую территорию в микрорайоне Школьный. Жители обратились с просьбой обновить двор, детскую и спортивную площадку, отремонтировать тротуары и дворовой проезд. По поручению главы округа двор включат в программу комплексного благоустройства на 2024 год.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Химки ]

«Выездная администрация, мне кажется, очень хорошая инициатива. Люди приходят к разным комиссиям - по образованию, по спорту, безопасности, по организации бизнеса. Микрорайон здесь хороший, удобный. Люди здесь живут с удовольствием, но вопросов по социальной сфере достаточно - обновление школы, дома культуры, дополнительные места в детских садах», - отметила депутат Госдумы Ирина Роднина.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о.Химки ]