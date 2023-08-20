Дмитрий Волошин посетил микрорайон Левобережный в Химках с выездной администрацией

Более ста обращений жителей микрорайона Левобережный в подмосковных Химках поступило в профильные службы в рамках организованной выездной администрации. Об этом сообщил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

«В Левобережном большая часть вопросов касались ЖКХ, организации парковочных мест, благоустройства детских площадок и ремонта дорог. Все предложения и замечания мы взяли в работу», - отметил Волошин.

Отмечается, что в микрорайоне находится одна из станций, которая вошла в состав МЦД-3, - «Левобережная». Здесь к запуску нового диаметра заменят три остановочных модуля по новым стандартам МЦД. Жители дома №5 на улице Чайковского обратились с просьбой оборудовать рядом контейнерную площадку. По поручению Дмитрия Волошина профильное управление установит во дворе большую площадку на шесть мусорных баков до конца сентября.

На улице Нахимова химчане попросили обновить дорожную разметку к началу нового учебного года. Вблизи находятся сразу несколько образовательных учреждений - детская школа искусств имени А.Н. Верстовского, Московский государственный институт культуры, Московский Губернский колледж искусств и лицей №6. Дмитрий Волошин поручил управлению дорожного хозяйства расчертить свежую дорожную разметку.

Дмитрий Волошин подчеркнул, что подобный формат встреч очень удобен для жителей. Большинство вопросов решаются сразу на месте. Сотрудники профильных управлений ежедневно дают консультации, а также проводят выезды на территории.

Ожидается, что следующая выездная администрация стартует в микрорайоне Новые Химки в понедельник, специалисты будут вести прием ежедневно целую неделю.