Дмитрий Волошин присвоил звание почетного гражданина Людмиле Кацыв из Химок

Традиционный прием жителей в честь Дня города провел глава городского округа Дмитрий Волошин, в рамках которого прошло награждение жителей, которые внесли особый вклад в развитие Химок, а также присвоение звания почетного гражданина городского округа. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Успех Химок формируют люди. Всех нас объединяет стремление сделать любимый город лучше, красивее и комфортнее для жизни. Благодаря усилиям химчан, администрации, при поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева мы с каждым годом улучшаем жизнь в округе и занимаем лидирующие позиции по ключевым показателям - в социальной сфере, бизнесе, управлении городским хозяйством», - отметил Волошин.

За заслуги перед системой образования Химок главную награду, знак почетного гражданина Химок, глава вручил учителю Людмиле Кацыв, которая вот уже 50 лет преподает физику в школе «Триумф» в Старых Химках. На счету Людмилы Ейликовны - сотни медалистов и призеров профильных олимпиад.

«Химки стал для меня родным городом, любимым городом. Я с превеликим удовольствием тружусь учителем. Могу сказать только одно, как бы ты себя не чувствовал, ты приходишь в школу и забываешь все. Мне очень приятно. Особенно потому, что Год педагога» - рассказала Людмила Кацыв.

Также почетным званием «Заслуженного работника физической культуры, спорта и туризма Московской области» награжден Александр Зайцев - генеральный директор стадиона «Арена Химки», который он возглавляет 12 лет.

Еще семь химчан отмечены благодарностью губернатора Подмосковья: Ирина Бойко - сотрудник «Химкиэлектротранс»; Алина Шалимова - заместитель директора Дома культуры «Контакт»; Виктор Соловаров - первый заместитель председателя регионального отделения «Всероссийское общество автомобилистов»; Анатолий Буравков - ведущий инженер НПО имени Лавочкина; Виктор Смирнов - ведущий конструктор машиностроительного конструкторского бюро «Факел»; Константин Филин - врио директора научно-производственного центра «Фармзащита»; Михаил Чесноков - слесарь по ремонту автомобилей химкинского филиала «Мострансавто».

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил педагогов Подмосковья за достойные результаты прошлого учебного года.