Дмитрий Волошин проверил благоустройство дворов и детских площадок в микрорайоне Сходня

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин в рамках выездной администрации провел вместе с жителями комплексный обход микрорайона Сходня. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«За неделю работы выездной администрации в Сходне к нам обратились 150 жителей с различными вопросами. Большая часть из них касается ЖКХ и благоустройства. Наши профильные службы держат на контроле исполнение всех поручений. Часть вопросов мы решим уже в этом году, остальное включим в план работ на следующие годы», – отметил Волошин.

Отмечается, что на улице Микояна вблизи дома №23 была модернизирована детская площадка общей площадью чуть более двухсот квадратных метров. Также здесь по просьбам жителей установили камеры по программе губернатора «Безопасный регион».

Дмитрий Волошин осмотрел площадку, где установят дополнительный пункт «Мегабак», куда жители смогут сдать крупногабаритный мусор, строительные отходы, старую мебель, бытовую технику и автомобильные шины. Он также отметил, что в этом году в Сходне отремонтировали три участка дорог. Прямо сейчас на портале «Добродел» открыто голосование по ремонту дорог на 2024 год.

Во время обхода глава Химок отметил, что в этом году в Сходне капитально ремонтируют два социально значимых объекта - школу-интернат «Кадетский корпус» и спортивный комплекс «Юность». Работы на обоих объектах на завершающем этапе. Уже первого сентября ученики и спортсмены вернутся к занятиям в обновленные здания.