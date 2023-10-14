Дмитрий Волошин проверил, как идут работы по восстановлению отопления в Химках

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин лично проверил, как идут работы по восстановлению параметров отопления в городе. Об этом он написал в своих социальных сетях.

«На центральном тепловом пункте на улице Пожарского в Левобережном бригада заменила задвижку диаметром 200 мм, чтобы восстановить подачу отопления в 13 многоквартирных домах на этом участке. Сегодня днем тепло должно поступить в полном объеме», — сообщил Волошин.

Отмечается, что число проблемных адресов также сократилось. На данный момент в округе зафиксировано снижение параметров тепла в 29 МКД на 18 улицах муниципалитета.

«Дорогие жители! По моему распоряжению все службы работают в усиленном режиме. До 16 октября во всех домах округа ТСК „Мосэнерго“ стабилизируют температурные показатели», — заверил жителей округа глава.

Так, в настоящий момент регулировку параметров системы теплоснабжения круглосуточно ведут десять бригад ТСК «Мосэнерго», а именно более сорока человек и двадцать единиц техники.

«Наш оперативный штаб продолжит работу до тех пор, пока все дома не будут отапливаться стабильно. Приношу свои извинения за доставленные неудобства», — подчеркнул Дмитрий Волошин.

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