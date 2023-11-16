Дмитрий Волошин проверил установку байпаса на Нагорном шоссе

По словам Волошина, к участку теплосети подключено шесть домов. Изношенный трубопровод решили полностью переложить. Установка байпаса позволит провести работы, не отключая у жителей отопление.

Установить байпас планируется до конца дня. Он обеспечит теплом и горячей водой жителей домов № 1 и № 1а на Нагорном шоссе, а также домов № 66, № 66а, № 68 и № 68а на Юбилейном проспекте.

В муниципалитете аналогичным образом решают проблему с перебоями в теплоснабжении в 13 многоквартирных домах. С октября в округе были устранены две с половиной сотни прорывов на трубопроводе. Также в Химках дополнительно переложили более двух километров труб. Это позволило решить проблемы с подачей тепла почти в 800 домах.