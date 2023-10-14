Дмитрий Волошин вручил 12 детям-сиротам ключи от обустроенных квартир

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин в рамках реализации государственной программы «Жилище» вручил 12 детям, оставшимся без попечения родителей, ключи от обустроенных квартир. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Собственное жилье - новый жизненный этап и крепкий фундамент под ногами. Дорогие ребята! Мы желаем вам успеха и счастья. Мы верим в вас и знаем, что вы сможете достичь больших высот. Никогда не сдавайтесь и всегда помните, что вы не одни, и вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку», - отметил Дмитрий Волошин.

Он также отметил, что за шесть лет реализации программы «Жилище» в муниципалитете более девяноста детей-сирот получили квартиры. Примечательно, что до конца года еще четверо химчан, оставшиеся без попечения родителей, получат ключи от квартир, в которых проведен ремонт и закуплена вся необходимая бытовая утварь.

К поздравлениям ребят присоединились председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский, а также химкинский городской прокурор Денис Андреев.

«Дорогие ребята! Ваше 18-летие вы начинаете с хороших событий - с приобретения комфортного и удобного жилья. Желаю, чтобы вы достигли больших высот, чтобы на вашем жизненном пути все складывалось хорошо. Без всяких сомнений, при любых сложностях вы можете обращаться к нам за помощью. Мы приложим все усилия, чтобы решить ваши вопросы», - отметил Денис Андреев.

Напоминаем, что с этого года за счет бюджета Московской области дети-сироты могут выбрать вместо квартиры сертификат на приобретение благоустроенного жилья или погасить ипотечный кредит. В Химках в этом году этим правом уже воспользовался один ребенок.

Известно, что также за восемь лет при поддержке губернатора Андрея Воробьева в Химках обеспечили 979 многодетных семей земельными участками, и еще 646 семьям помогли улучшить жилищные условия.