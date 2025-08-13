Дмитрия Диброва поймали за бурным весельем после новостей о разводе

Шоумен Дмитрий Дибров, недавно потрясший поклонников откровенным ночным стримом о семейной драме, неожиданно появился на свадьбе бизнесвумен Дарьи Высоцкой в Москве. Об этом пишет KP.RU.

Видео с торжества, где телеведущий активно участвует в конкурсах и произносит тосты, разошлось по соцсетям, вызвав бурное обсуждение.

На кадрах Диброва в отличной форме: стильный костюм, белая рубашка и явно приподнятое настроение. Это контрастирует с его недавними откровениями о переживаниях из-за ухода 36-летней жены Полины к миллиардеру Роману Товстику. Гости мероприятия отмечают, что Дибров вел себя естественно и непринужденно, будто отбросив все тягостные мысли.

Юридические вопросы развода, судя по всему, решаются цивилизованно. По данным звездных обозревателей, Дибров уже провел консультации с известным адвокатом Александром Добровинским. Эксперты предполагают, что стороны могут прийти к мировому соглашению, что особенно важно при наличии троих общих детей.

Параллельно развивается и другая семейная драма — новый избранник Полины, 50-летний Роман Товстик, также начал бракоразводный процесс после 19 лет брака, в котором родилось шестеро детей.

Ранее сообщалось, что предполагаемый любовник Дибровой впервые эмоционально высказался о разводе с матерью шестерых детей.