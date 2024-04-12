Дмитровские ветеринары спасли собаку, проглотившую большой шуруп

Специалисты Дмитровской государственной ветеринарной станции спасли собаку по кличке Арчи, которая проглотила большой шуруп. Псу всего три месяца.

«Когда этот веселый клиент прибыл к нам, его удерживали двое, чтобы мы смогли провести рентгенографическое обследование пса», — рассказал ведущий ветеринарный врач клиники Федор Любимов.

Владельцы животного переживали, что достать инородный предмет можно будет только оперативным путем, однако врачи обошлись медикаментозным лечением. Так, собаке ввели специальные средства, которые позволили вывести шуруп естественным путем.

«К счастью, шуруп уже был в кишечнике, повернутый шляпкой на выход. Под действием уколов предмет вышел из пса естественным путем», — сообщил ветеринар.

Сейчас животное чувствует себя хорошо и было выписано домой.