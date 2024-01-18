Дмитровский округ Подмосковья готов подготовился к крещенским купаниям

В Дмитровском городском округе организовано пять мест для крещенских купаний. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

В ночь с четверга на пятницу будут открыты купели в селе Жестылево (храма «Покров Пресвятой Богородицы»), поселке Кузяево (Отель «Алирико»), Яхроме (Троицкий храм), селе Ильинское (база отдыха «X-LAND»), Дмитрове (пруд в районе Шпилево).

Всего в области подготовлено 227 площадок с соблюдением всех мер безопасности, подчеркивает глава регионального ведомства по благоустройству Михаил Хайкин.