Днем — море и пляж, ночью — ПВО: туристка рассказала, как сейчас выглядит отдых в Керчи
Блогер «Тут вам не там»: утром на заправках очереди доходят до трех часов
Туристка, ведущая блог «Тут вам не там», рассказала, что Керчь днем сохраняет курортную атмосферу: пляжи чистые, вода теплая, машин на дорогах по-прежнему много, несмотря на дефицит топлива. Однако ночью обстановка меняется — слышна работа ПВО. На заправках с утра выстраиваются очереди до трех часов, бензин продают по ₽220 за литр, а в Ялте и Симферополе ситуация с топливом еще хуже.
Блогер предупредила, что тем, кто тяжело переносит военные шумы, стоит воздержаться от поездок в Керчь и Севастополь. Ситуация на полуострове остается напряженной, и туристам советуют учитывать риски.