Туристка, ведущая блог «Тут вам не там», рассказала, что Керчь днем сохраняет курортную атмосферу: пляжи чистые, вода теплая, машин на дорогах по-прежнему много, несмотря на дефицит топлива. Однако ночью обстановка меняется — слышна работа ПВО. На заправках с утра выстраиваются очереди до трех часов, бензин продают по ₽220 за литр, а в Ялте и Симферополе ситуация с топливом еще хуже.