Дни деревень в Павловском Посаде завершились концертом в Алферово

С поздравительной речью перед собравшимися выступила заместитель главы округа Камиля Маркова. Она подчеркнула заслуги жителей, внесших значительный вклад в развитие родного села.



Почетной грамотой Московской областной Думы были отмечены: участник СВО Дмитрий Шелуханов, Ольга Максенкова, Наталья Фомина, Екатерина Сазонтова, Светлана Епанчина, Олеся Древнова, Матвей Калмыков и Ольга Никулина.

Благодарственным письмом под названием «Успех V Единстве поколений» наградили: Надежду Агееву, Людмилу Шелуханову, Марину Титову, Марию Толмасову, Надежду Мозгунову, Руслана Позюкова, Михаила Фомина, Артема Калмыкова.

«Мы отмечаем день рождения нашего дорогого уголка земли, места, где каждый камень знаком, где каждый куст хранит свои истории, где живут наши родные и друзья. Деревня – это не просто географическая точка, это наша малая родина, наш общий дом, который мы все любим и оберегаем. Хочу выразить благодарность всем, кто своим трудом и заботой делает нашу деревню лучше и красивее. Спасибо старшему поколению за бережное сохранение традиций, молодежи – за ее энергию и свежие идеи, детям – за их радостный смех и светлое будущее. Пусть Алферово процветает, пусть в каждом доме царят мир, тепло и достаток. Пусть в наших садах растут новые деревья, рождаются новые семьи и подрастает здоровое поколение», - произнесла Камиля Тагировна.

В течение года жители 59 населенных пунктов отметили престольные праздники своих малых отчих земель. Во всех деревнях, селах и поселках городского округа состоялись праздничные концерты, на которых звучали любимые мелодии, люди танцевали и угощали друг друга вкусными лакомствами. Все мероприятия прошли в атмосфере тепла, дружелюбия и единения.