ДНК из бездны: ученые нашли гигантских кальмаров в каньонах Индийского океана

Спустя четверть века легендарные глубоководные хищники вернулись в поле зрения науки у берегов Западной Австралии. Использование новейших методов генетического анализа позволило обнаружить присутствие неуловимых Architeuthis dux там, где их не видели десятилетиями, раскрыв тайны скрытых экосистем восточной части Индийского океана, пишет Planet Today.

Генетические следы морских монстров

Гигантские кальмары (Architeuthis dux), способные достигать 13 метров в длину и обладающие самыми большими глазами в животном мире, всегда считались одними из самых труднодоступных существ для изучения. Традиционно данные о них собирали лишь по останкам в желудках кашалотов или выброшенным на берег тушам. Однако исследователи из Университета Кертина и Западно-Австралийского музея применили инновационную технологию eDNA (ДНК из окружающей среды). Анализ проб воды, взятых в глубоководных каньонах Кейп-Рейндж и Клоутс, подтвердил наличие генетического материала этих гигантов, что стало первым подобным случаем в регионе за последние 25 лет.

Скрытое биоразнообразие океанских глубин

Экспедиция на судне Falkor позволила заглянуть в уникальные экосистемы на глубине более 1200 километров к северу от Перта. Помимо следов гигантских кальмаров, ученые идентифицировали ДНК еще 226 видов животных. Среди них оказались редкие глубоководные рыбы, иглокожие и, что особенно важно, естественные враги кальмаров — карликовые кашалоты и клюворылые киты Кювье. Такое соседство подтверждает существование полноценной и сложной пищевой цепочки в ранее неисследованных районах Индийского океана, где кальмары-гиганты играют роль ключевых хищников.

Революция в изучении морской биологии

Метод eDNA признан учеными настоящим прорывом в охране природы и биологии. Он позволяет выявлять присутствие редких и скрытных видов неинвазивным путем, просто анализируя фрагменты генетического материала в воде. Лиза Киркендейл и Джорджия Нестер, авторы исследования, подчеркивают, что полученные данные — лишь верхушка айсберга. Многие обнаруженные фрагменты ДНК не соответствуют ни одному известному науке виду, что указывает на колоссальное количество неописанных форм жизни в безднах океана, которые человечеству еще только предстоит изучить.