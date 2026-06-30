Дно проверили, песок изучили: пять югорских озер официально открыли купальный сезон без страха

К купальному сезону 2026 года в Ханты-Мансийском автономном округе официально задекларированы девять пляжей. География охватывает Нижневартовский район, где таких точек две, а также Лангепас, Белоярский, Радужный, Нижневартовск, Октябрьский, Советский и Нефтеюганский районы — в каждом из них зарегистрировано по одному месту отдыха у воды.

По оперативным данным регионального управления МЧС на 30 июня, из девяти заявленных пляжей пять уже прошли техническое освидетельствование и полностью готовы принимать посетителей. Безопасными для купания признаны озеро Сырковый Сор в салымском поселении, озеро Зеркальное в приобском поселке, озеро Окунево в Советском районе, озеро Нешинелор в Белоярском и протока Каюковская в Лангепасе. Специалисты обследовали дно, проверили качество воды и песка, на каждой площадке оборудовали зоны отдыха с турниками и спасательными постами.

Спасатели напоминают базовые, но критически важные правила: заходить в воду исключительно на официально открытых пляжах, ни на минуту не выпускать детей из поля зрения, не заплывать за буйки, не нырять в незнакомых местах и обязательно сверяться с погодой. Отдыхающих также просят не пренебрегать предупреждающими аншлагами, соблюдать порядок эксплуатации маломерных судов и исключать любые опасные шалости на воде. При малейших признаках чрезвычайной ситуации — немедленно звонить по номеру 112.