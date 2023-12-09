До 1 млн банок в сутки намерено выпускать ООО «Уни Пак» в Можайском округе

Завод безалкогольных напитков ООО «Уни Пак» работает в Можайском округе уже несколько лет. И за это время предприятие зарекомендовало себя с лучшей стороны. Развиваться оно намерено и дальше. Цель предприятия- нарастить производство до 1 миллиона банок в сутки.

Успех завода — в постоянной модернизации и расширении производства. Новому собственнику удалось уже запустить три линии по розливу лимонадов и энергетиков как в пластик, так и в алюминиевые банки. А вскоре на предприятии начнут растворят и варить сахарный сироп и собирать готовые паллеты.

«Сегодня мы производим 800 тысяч банок в сутки. Планируем выйти на новые показатели и дойти до 1 миллиона. В месяц объем производства достигнет 30 миллионов», — отметил коммерческий директор ООО «Уни Пак» Александр Чирков.

Кстати, благодаря расширению производства, в округе создали новые рабочие места. Уже сейчас там трудятся 250 человек. Но есть и вакансии. Тут ждут оператора-наладчика оборудования, кладовщика, лаборанта, машиниста разливочно-наполнительных автоматов. Стоит отметить, что все перемены стали возможны с получением льготного займа. Фонд развития промышленности Московской области одобрил компании кредит в 150 миллионов рублей под 2% годовых сроком на 5 лет.