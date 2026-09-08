Спинки под 137 градусов: как устроены сиденья второго ряда в новом Geely Monjaro Plus

Ключевые факты о премиальном интерьере и характеристиках новинки:

Цифровые экраны: Переднюю панель доминирует единый 30-дюймовый дисплей, объединяющий центральный и пассажирский мониторы, в дополнение к цифровой приборной панели. Для задних пассажиров установлен 17,3-дюймовый потолочный экран.

Комфорт сидений: Все кресла оснащены электрорегулировками и оттоманками, а спинки заднего дивана способны отклоняться на угол до 137 градусов.

Акустика и эргономика: В салоне установлена премиальная аудиосистема Flyme Sound с 23 динамиками. При этом сохранены традиционный селектор АКПП на центральном тоннеле и блок физических клавиш.

Габариты и вместимость: Размеры кроссовера составляют 4955×1960×1769 мм при колесной базе 2900 мм. Минимальный объем багажника равен 740 литрам, а в салоне предусмотрены 39 отсеков для хранения.