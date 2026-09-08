Минус 30% в квитанции: за какое снижение зарплат медработникам больницы ждут инспекторы ГИТ

Основные положения проекта приказа Минтруда России:

Снижение зарплат в медорганизациях: Индикатор сработает, если по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зарплата упала не менее чем у 10 сотрудников и при этом затронула 30% и более работников конкретной категории (врачи, медперсонал с высшим немедицинским образованием, средний или младший медперсонал). Это устраняет неопределенность действующей нормы о 25% всех сотрудников.

Корректировка критерия по МРОТ: Порог для проверок при начислении зарплаты ниже минимального размера оплаты труда планируется повысить: основанием станет регулярная выплата ниже МРОТ в течение квартала 70 и более работникам, если они составляют не менее 70% штата (вместо прежних 60 человек и 50%).

Контроль работы с самозанятыми: Вводится новый индикатор, направленный на борьбу со скрытой занятостью. Проверка грозит организациям и ИП, работающим более чем с 10 плательщиками НПД со средним доходом свыше 25 тыс. рублей в месяц, если ранее эти физлица совместно состояли в трудовых отношениях с текущим либо с иным работодателем.