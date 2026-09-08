Минфин меняет тактику: как сокращение закупок валюты повлияет на курс рубля в сентябре
Forbes выяснил, как сокращение закупок валюты повлияет на курс рубля в сентябре
За три летних месяца российский рубль снизился по отношению к американскому доллару более чем на 22%. Если в начале июня курс составлял около 71 рубля за доллар, то к началу сентября он превысил 86 рублей, а на внебиржевых торгах приближался к отметке 88 рублей. Основным фактором ослабления стал возникший на рынке дефицит иностранной валюты, вызванный снижением экспортных поступлений и повышенным спросом со стороны импортеров и Минфина. Об этом сообщает издание Forbes.
Причины валютного дефицита и прогнозы на осень
Ключевые факторы динамики валютного рынка и оценки экспертов:
- Снижение экспортных доходов: По данным инвестиционного банка «Синара», в июле объем предложения валюты со стороны крупнейших российских экспортеров сократился с 7,6 млрд до 2,2 млрд долларов из-за логистических трудностей в Черноморском регионе.
- Растущий спрос импортеров: Закупка зарубежного бензина и запчастей для ремонта нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) потребовала значительных объемов иностранной валюты.
- Влияние Минфина и регулятора: В летний период масштабные закупки валюты для резервов усилили давление на курс рубля. Однако с сентября объем закупок Минфина сокращается в 3 раза, что станет поддерживающим фактором.
- Осенний прогноз: Аналитики «Финама» и других инвесткомпаний не ждут резкой девальвации. Ожидается, что осенью курс доллара зафиксируется в диапазоне 80–88 рублей за доллар, чему могут способствовать высокие цены на нефть (выше $90 за баррель).
- Доминирование юаня: Китайский юань укрепил статус основной иностранной валюты на биржевых торгах в РФ — его доля превысила 50%, а объем юаневых вкладов населения вырос в два раза за год.