Минфин меняет тактику: как сокращение закупок валюты повлияет на курс рубля в сентябре

За три летних месяца российский рубль снизился по отношению к американскому доллару более чем на 22%. Если в начале июня курс составлял около 71 рубля за доллар, то к началу сентября он превысил 86 рублей, а на внебиржевых торгах приближался к отметке 88 рублей. Основным фактором ослабления стал возникший на рынке дефицит иностранной валюты, вызванный снижением экспортных поступлений и повышенным спросом со стороны импортеров и Минфина. Об этом сообщает издание Forbes.