Лето прошло без улова, зато осенью рыба пошла: российские рыбаки удивлены предзимней активностью хищников

В Кузбассе стартовал предзимний сезон рыбалки. Опытные ловцы рассказали, что прошедшее лето выдалось неудачным для большинства любителей посидеть с удочкой: засушливая погода и мутная вода практически лишили рыбаков желанных уловов. Однако сейчас ситуация кардинально изменилась, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Сегодня те, кто не изменяет «мокрой охоте», отмечают небывалую активность хищных рыб. Причина, по словам бывалых рыболовов, проста и логична: как и медведи, которые нагуливают жир перед зимней спячкой, хищники спешат накопить подкожный жир на холодное время года.

Рыбаки признаются, что такого напора хищников не ожидали и крайне удивлены происходящим. Предзимний жор, по их наблюдениям, в этом году превзошел все ожидания. Те, кто все лето возвращался с пустыми садками, наконец могут порадоваться богатому улову. В соцсетях и рыбацких чатах один за другим появляются отчеты с впечатляющими фотографиями добычи. Опытные ловцы советуют новичкам не упускать момент: активность хищников сохранится до первых устойчивых заморозков.

Ранее сообщалось, что сом-монстр из Волги весом 100 кг заставил рыбаков биться больше часа.