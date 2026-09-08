Выход к ВСМ без зонта: как пассажиры оранжевой линии первыми попадут на новый вокзал

Для обеспечения прямой и комфортной пересадки пассажиров к терминалу Высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург в метрополитене Северной столицы реализована нетривиальная схема строительства. Пока строительство Красносельско-Калининской (коричневой) линии продолжается, на первом этапе от существующей станции «Лиговский проспект» (Правобережная линия) проложат 180-метровый underground-коридор. Он соединит платформу оранжевой линии с будущим подземным вестибюлем станции «Лиговский проспект — 2», обеспечив пассажирам прямой закрытый подход к поездам ВСМ уже к 2028 году. Об этом сообщает интернет-издание Фонтанка.ру.