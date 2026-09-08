Выход к ВСМ без зонта: как пассажиры оранжевой линии первыми попадут на новый вокзал
От «Лиговского проспекта» построят 180-метровый тоннель к терминалу ВСМ
Для обеспечения прямой и комфортной пересадки пассажиров к терминалу Высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург в метрополитене Северной столицы реализована нетривиальная схема строительства. Пока строительство Красносельско-Калининской (коричневой) линии продолжается, на первом этапе от существующей станции «Лиговский проспект» (Правобережная линия) проложат 180-метровый underground-коридор. Он соединит платформу оранжевой линии с будущим подземным вестибюлем станции «Лиговский проспект — 2», обеспечив пассажирам прямой закрытый подход к поездам ВСМ уже к 2028 году. Об этом сообщает интернет-издание Фонтанка.ру.
Этапы строительства, архитектурные особенности и интеграция с ВСМ
Ключевые детали проекта второго выхода и пересадочного узла:
- Сроки и этапы: Первый этап с подводом пассажиров оранжевой линии к терминалу ВСМ планируется завершить к запуску магистрали в 2028 году. Собственно станция коричневой линии «Лиговский проспект — 2» полноценно войдет в строй после 2030 года.
- Пешеходный коридор: Длина прямого перехода из торца платформы «Лиговского проспекта» составит около 180 метров. Для сопряжения потребуется демонтаж существующего мозаичного панно с часами.
- Доступная среда: Проект предусматривает оснащение подземного вестибюля специальным лифтом для маломобильных граждан, который будет спускаться прямо до уровня пешеходного коридора.
- Схема пересадки после 2030 года: Из основного 180-метрового тоннеля к платформе «Лиговского проспекта — 2» проложат два дополнительных коридора, сформировав замкнутую кольцевую систему распределения пассажиропотоков.
- Наземный вестибюль и инфраструктура: Подземный вестибюль будет объединен с терминалом ВСМ и первым этажом нового административно-бытового корпуса (АБК), который планируется возвести на месте бизнес-центра на Лиговском проспекте.