Левый руль и полный пакет документов: детальный разбор цен на Toyota Raize под заказ
«За рулем»: продажи кроссовера Toyota Raize дешевле 2 млн рублей
На российском автомобильном рынке появились предложения по продаже компактного городского кроссовера Toyota Raize, разработка которого велась совместно с брендом Daihatsu. Ввезенные по схеме параллельного импорта паркетники предлагаются как под заказ, так и из наличия на площадках в регионах. Цены на леворульные версии стартуют от 1,88 млн рублей, что делает модель дешевле популярных китайских конкурентов отечественной сборки. Об этом информирует портал За рулем.
Технические характеристики, стоимость и сравнение с конкурентами
Ключевые подробности о комплектациях, ценах в городах и силовых агрегатах Toyota Raize:
- Цены под заказ и в наличии: Леворульная версия под заказ в Чебоксарах оценивается от 1 880 000 рублей (включая СБКТС, ЭПТС и логистику). Готовая машина из наличия в Чебоксарах стоит 1 960 000 рублей, под заказ в Москве — от 1 990 000 рублей, а праворульный экземпляр в Челябинске — 2 050 000 рублей.
- Базовое оснащение (комплектация Z): Включает тканевый салон, мультифункциональный руль с Hands-free, медиасистему с сенсорным экраном, кондиционер, полный электропакет, центральный подлокотник и легкосплавные диски.
- Моторная гамма: Базовые версии оснащены 1,2-литровым атмосферным двигателем WA-VE (87 л. с.) и вариатором. Более мощная модификация с 1,0-литровым турбомотором (98 л. с.) под заказ в Санкт-Петербурге обойдется в 2 415 000 рублей, а из наличия в Новосибирске и Магнитогорске — в 2 490 000 рублей.
- Сравнение с рынком: Для сравнения, базовый Haval Jolion с «роботом» стоит от 2 499 000 рублей, калужский Tenet T4L — от 2 279 000 рублей, а петербургский Jeland J6 — от 2 300 000 рублей.