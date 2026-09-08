Левый руль и полный пакет документов: детальный разбор цен на Toyota Raize под заказ

Ключевые подробности о комплектациях, ценах в городах и силовых агрегатах Toyota Raize:

Цены под заказ и в наличии: Леворульная версия под заказ в Чебоксарах оценивается от 1 880 000 рублей (включая СБКТС, ЭПТС и логистику). Готовая машина из наличия в Чебоксарах стоит 1 960 000 рублей, под заказ в Москве — от 1 990 000 рублей, а праворульный экземпляр в Челябинске — 2 050 000 рублей.

Базовое оснащение (комплектация Z): Включает тканевый салон, мультифункциональный руль с Hands-free, медиасистему с сенсорным экраном, кондиционер, полный электропакет, центральный подлокотник и легкосплавные диски.

Моторная гамма: Базовые версии оснащены 1,2-литровым атмосферным двигателем WA-VE (87 л. с.) и вариатором. Более мощная модификация с 1,0-литровым турбомотором (98 л. с.) под заказ в Санкт-Петербурге обойдется в 2 415 000 рублей, а из наличия в Новосибирске и Магнитогорске — в 2 490 000 рублей.