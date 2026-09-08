Нужны рабочие руки: почему спрос на распиловщиков и вязальщиков взлетел в 2 раза
Lenta.ru: спрос на промышленных вязальщиков вырос в два раза летом 2026 года
Согласно исследованию сервиса «Авито Работа», летом 2026 года на российском рынке труда зафиксирован двукратный рост спроса на вязальщиков, работающих с промышленным текстильным и трикотажным оборудованием. Аналогичный рост вакансий отмечен среди распиловщиков, а предложение для инженеров ПТО выросло в полтора раза. Эксперты связывают активный наем специалистов рабочей и инженерной направленности с импортозамещением и развитием отечественного производства электроники, транспортного машиностроения и энергетики. Об этом сообщает портал Lenta.ru.
Ключевые показатели рынка труда и динамика зарплат
Основные данные исследования сервиса «Авито Работа» за лето 2026 года:
- Вязальщики: Количество вакансий выросло в 2 раза по сравнению с летом 2025 года. Средняя предлагаемая заработная плата специалистам по обслуживанию трикотажного оборудования составляет 85 000 рублей в месяц.
- Распиловщики и инженеры ПТО: Спрос на распиловщиков увеличился в 2 раза (средняя зарплата — 91 766 рублей/мес.), на инженеров ПТО — в 1,5 раза (средняя зарплата — 101 959 рублей/мес.).
- Активность соискателей: Наибольший прирост откликов зафиксирован по позициям автожестянщиков, лесорубов, сборщиков мебели, сельхозрабочих и инженеров-технологов.
- Драйверы отрасли: Количество объявлений в сфере производства электроники и бытовой техники выросло за год в 2,4 раза. В транспортном машиностроении рост составил 25%, в энергетическом секторе — 13%.