Нужны рабочие руки: почему спрос на распиловщиков и вязальщиков взлетел в 2 раза

Согласно исследованию сервиса «Авито Работа», летом 2026 года на российском рынке труда зафиксирован двукратный рост спроса на вязальщиков, работающих с промышленным текстильным и трикотажным оборудованием. Аналогичный рост вакансий отмечен среди распиловщиков, а предложение для инженеров ПТО выросло в полтора раза. Эксперты связывают активный наем специалистов рабочей и инженерной направленности с импортозамещением и развитием отечественного производства электроники, транспортного машиностроения и энергетики. Об этом сообщает портал Lenta.ru.