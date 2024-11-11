До 14 ноября для коломенцев открыто голосование за благоустройство территории

До 14 ноября коломенцы могут проголосовать для принятия участия в федеральном конкурсе, в рамках которого в 2025 году на территории муниципалитета выполнят благоустройство победившей локации.

Голосование доступно в очном и онлайн-формате. Предложены следующие локации: парк по улице Левшина, детский сквер на улице Пионерской, Советская площадь и набережная Дмитрия Донского.

Очное голосование проходит в здании администрации Коломны (пл. Советская, 1, кабинет 315) в будние дни с 08.00 до 17.00. Для участия в онлайн-голосовании необходимо заполнить специальную форму.

«Расскажите об участии города в конкурсе и этом опросе близким, друзьям и знакомым, проживающим в Коломне — это позволит учесть пожелания большего числа жителей. 15 ноября мы сообщим о том, какая территория набрала наибольшее количество голосов», — подчеркнули в администрации округа.

Положительный опыт участия в подобных программах у муниципалитета уже есть. В частности, недавно округ выиграл во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды. Уже скорректирован план работ. В министерстве благоустройства Московской области перечислили объекты, которые построят в рамках реализации программы. Так, в сквере «Блюдечко» на берегу реки появится фруктовый сад, современная смотровая площадка, лужайка, литературная беседка и чайный павильон.