«До 15 лет тюремного заключения»: что грозит москвичке, выбросившей кота на улицу

Школьница из Москвы пыталась свести счеты с жизнью. из-за того, что ее мать выбросила на улицу кота. К счастью, 13-летнюю девочку успели спасти врачи скорой помощи.

Адвокат Арсения Разумовская объяснила, что может грозить матери подростка из-за случившегося.

«Если девочка не предупреждала мать о том, что может причинить себе вред из-за ее действий, то женщину вряд ли привлекут к какой-то ответственности. Разве что за жестокое обращение с животными, если это удастся доказать», — подчеркнула собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Если к попытке суицида привели угрозы выбросить кота, жестокое обращение или систематическое унижение со стороны матери, то ей грозит наказание по части 2 статьи 110 УК РФ — «Доведение до самоубийства несовершеннолетнего лица», объяснила эксперт.

«Наказание по этой статье составляет от 8 до 15 лет тюремного заключения. Однако, так как преступление не было доведено до конца, женщине могут назначить не более половины от упомянутого максимального срока», — заключила Разумовская.

В любом случае, по мнению юриста, нужна комплексная психолого-психиатрическая экспертиза для оценки влияния действий матери.

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