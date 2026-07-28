До 15 лет за смерть ученого: юрист объяснил, что грозит нападавшим на Никиту Зезина

Юрист Ярослав Остапенко в беседе с « Абзацем » оценил возможное наказание для нападавших на директора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Никиту Зезина. Если экспертиза докажет, что смерть ученого наступила именно от побоев, фигурантам может грозить до 15 лет лишения свободы.

По словам специалиста, по делу будет проведена судебно-медицинская экспертиза, и следствию необходимо установить прямую причинно-следственную связь между действиями нападавших и гибелью потерпевшего. Основной вариант квалификации — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть, что предусматривает до 15 лет лишения свободы. Если же следствие установит, что действия виновного изначально были направлены на лишение жизни либо он сознательно допускал летальный исход, обвинение могут переквалифицировать на убийство. Об умысле могут свидетельствовать угрозы убийством, характер и количество ударов, их нанесение в жизненно важные органы и другие обстоятельства нападения. По этой статье также грозит от шести до 15 лет лишения свободы.