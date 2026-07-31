В будущее — можно, в прошлое — сложнее: почему теория Эйнштейна допускает путешествия во времени

Путешествия во времени звучат как фантастика, но их базовая возможность следует из теорий относительности Альберта Эйнштейна, пишет Scientific American. Специальная и общая теория относительности показали, что пространство и время не являются неизменными: они могут растягиваться, сжиматься и идти по-разному в разных условиях.

Самый реалистичный вариант — путешествие в будущее. Согласно специальной теории относительности, часы движущегося наблюдателя идут медленнее. Если космический корабль отправится в пятилетний полет со скоростью около 97% скорости света, на Земле за это время пройдет примерно 20 лет.

Гравитация тоже меняет ход времени. Общая теория относительности описывает ее как искривление пространства-времени: рядом с массивными объектами, например, черными дырами, время идет медленнее. Именно на этом построен один из сюжетных эффектов фильма «Интерстеллар».

С прошлым все сложнее. Уравнения общей теории относительности допускают так называемые замкнутые времениподобные кривые — траектории, по которым теоретически можно вернуться в прежнюю точку времени. Такие решения находили, например, в математической модели Роя Керра для вращающихся черных дыр.

Но эти области оказываются нестабильными: малейшие изменения могут разрушить условия, при которых «петля времени» возможна. Поэтому физика пока скорее показывает математическую лазейку, чем реальный способ отправиться в прошлое.