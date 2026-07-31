Прокуратура просит шесть лет колонии для Гусейна Гасанова

Прокуратура запросила для блогера Гусейна Гасанова, который сейчас скрывается в ОАЭ, заочное наказание в виде шести лет колонии общего режима и штрафа в ₽155 млн, сообщает MK.RU со ссылкой на телеграм-канал Mash. Дело рассматривается без участия обвиняемого, который объявлен в международный розыск.

По версии следствия, в 2019–2021 годах Гасанов не доплатил около ₽175 млн налогов. Часть этих средств он легализовал через приобретение недвижимости. Позже блогер полностью погасил задолженность перед Федеральной налоговой службой (ФНС), после чего обвинение в уклонении от уплаты налогов было снято. Однако это не освободило его от ответственности за отмывание денег.

В суде выступил свидетель, участвовавший в сделке по продаже квартиры в комплексе «Москва-Сити». Он рассказал, что Гасанов предложил оформить фиктивную продажу апартаментов за ₽68 млн. Вместо денег в банковскую ячейку положили пачку крекеров — это и стало ключевым доказательством в деле об отмывании средств.

Ранее риелтор Вадим Де рассказал о конфликте с заочно арестованным Гусейном Гасановым и его угрозах.