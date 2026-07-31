«Мне 79, и я качаюсь»: Арнольд Шварценеггер отметил день рождения жимом рук

В день, когда большинство людей предпочитают отдыхать в кругу семьи и принимать поздравления, Арнольд Шварценеггер сделал выбор в пользу штанги. 79-летний актер и бывший губернатор Калифорнии опубликовал в своем блоге два снимка из легендарного тренажерного зала, сообщает «Леди.Mail».

Фото: [ соцсети ]

На фото он выполняет тягу верхнего блока и сгибания на бицепс, демонстрируя внушительные мышцы рук — даже в почтенном возрасте он остается верен своим принципам.

Для тренировки Шварценеггер выбрал черную футболку и шорты, дополнив образ солнцезащитными очками и золотыми часами. Актер отметил, что не хочет подарков, а вместе с командой «переворачивает фитнес-индустрию с ног на голову».

Поклонники не заставили себя ждать: комментарии под постом переполнены восхищением.

«Ты — мотивация для всех нас», «В 79 лет выглядишь лучше, чем многие в 20», «Железный Арни всегда в форме», — писали фанаты.

Сам Шварценеггер, судя по всему, наслаждается жизнью и продолжает делать то, что любит больше всего — вдохновлять людей на подвиги в спортзале.

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