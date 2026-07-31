«Игрушка-убийца»: 32 магнита прожгли отверстия в кишечнике годовалого ребенка

В Центр охраны материнства и детства Сургута поступил годовалый ребенок с многократной рвотой, температурой и сонливостью. Причиной оказались 32 магнитных шарика из конструктора, которые притянулись друг к другу через стенки кишечника, проделав восемь отверстий. Хирурги провели экстренную операцию, сообщает ugra-news.ru .

Двое суток родители наблюдали у малыша тревожные симптомы — рвоту, жар и необычную вялость. После рентгена в инфекционном отделении ребенка срочно перевели в Центр охраны материнства и детства Сургута. Состояние оценили как тяжелое: кишечная непроходимость и острый воспалительный процесс уже начались.

В реанимации стабилизировали жизненные показатели — восполнили потерю жидкости, ввели обезболивающие и антибиотики. Когда состояние позволило, ребенка передали операционной бригаде. Выяснилось страшное: 32 маленьких магнита диаметром 0,5 сантиметра, проглоченные по отдельности, притянулись через стенки кишечника и сжали ткани, вызвав некроз. Восемь сквозных отверстий — перфораций — открыли доступ кишечному содержимому в брюшную полость, что привело к сильнейшему воспалению.

Хирурги извлекли все шарики и ушили повреждения. После операции ребенок провел несколько дней в реанимации, затем его перевели в хирургическое отделение. Сегодня малыша выписали домой.

Директор Центра Лариса Белоцерковцева обратилась к родителям с предупреждением: магнитные конструкторы и шарики — это смертельная опасность для маленьких детей. Попадая в желудочно-кишечный тракт, они с огромной силой притягиваются друг к другу, зажимают стенки кишки и вызывают омертвение тканей всего за несколько часов. Медик призвала немедленно проверить все игрушки, которые могут оказаться в руках малышей.