Фекальный пылесос: ученые предупредили о шариках, которые летают по дому и медленно убивают

Каждая уборка может превращаться в биологическую атаку, если вы используете неправильный пылесос, — ведущий научный сотрудник Роспотребнадзора Юлия Лопатина предупредила, что обычные агрегаты без специальных фильтров распыляют по воздуху фекальные шарики пылевых клещей, которые годами накапливаются в коврах и мягкой мебели. А эти микроскопические «бомбы» — главная причина аллергии и астмы. Об этом сообщает 5-tv.ru.

Оказывается, экскременты пылевых клещей имеют крошечные размеры и легко поднимаются в воздух при любой встряске. Если пылесос оснащен только обычным фильтром, он просто выбрасывает эти частицы обратно через выхлопное отверстие, создавая в комнате настоящее облако аллергенов. Хепафильтр, напротив, задерживает их, оставляя воздух чистым.

Лопатина советует не экономить на технике и обязательно проверять наличие этого компонента при покупке — цена вопроса буквально в здоровье легких.

Но клещи — не единственная угроза, таящаяся в ворсе. Как отметила лаборант института экологии РУДН Варвара Машкова, на коврах и паласах также могут поселяться сальмонеллы и стафилококки, которые заносятся с улицы на лапах домашних питомцев или обуви.

Эти бактерии способны вызывать кишечные инфекции, отравления и кожные воспаления, особенно если в доме есть маленькие дети, ползающие по полу. Поэтому регулярная влажная уборка и тщательная очистка покрытий — не просто гигиена, а необходимость.

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