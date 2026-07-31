«Кровавый водопад» Антарктиды: почему в леднике заточена ярко-красная жидкость

В Антарктиде есть водопад, который выглядит так, будто из ледника течет кровь. Портал HowStuffWorks отмечает: данный феномен у края ледника Тейлора в сухих долинах Мак-Мердо представляет собой окрашивание льда в ярко-красный цвет, но причина не в водорослях или живых организмах, как когда-то предполагали ученые.

Красный оттенок появляется из-за воды, богатой растворенным железом. Когда она выходит из-под ледника и сталкивается с кислородом воздуха, железо окисляется — примерно как ржавчина — и окрашивает лед вокруг.

Источник потока скрыт под ледником: это древний резервуар сверхсоленой воды, изолированный от света и атмосферы как минимум 1,5 млн лет. Соль снижает температуру замерзания, поэтому жидкость может сохраняться даже в экстремальном холоде. Поток идет не постоянно, а отдельными выбросами, когда под ледником нарастает давление и открываются пути для рассола — соленых вод, остающихся жидкими даже при сильном морозе.

Главная научная интрига — жизнь в этой темной среде. В рассоле нашли микробы, которые обходятся без солнечного света и кислорода, получая энергию из химических реакций с железом и серой.

Поэтому «кровавый водопад» важен не только для исследователей ледников. Это природная лаборатория, которая помогает понять, как жизнь может существовать в экстремальных условиях — в том числе, возможно, под льдом Марса или спутников других планет.