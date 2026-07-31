Российская пенсионерка отдала мошенникам почти ₽1,5 млн за несколько дней

За одни сутки три жителя Тульской области от 51 до 79 лет попались на уловки телефонных мошенников, лишившись в сумме более ₽1,8 млн. Самая крупная потеря — у 72-летней пенсионерки из Зареченского округа Тулы, которая за несколько дней передала аферистам почти ₽1,43 млн. Об этом сообщают «Тульские известия» .

В УМВД России по Тульской области сообщили о волне мошенничеств, прокатившейся по региону за последние сутки. Жертвами злоумышленников стали сразу трое местных жителей в возрасте от 51 до 79 лет. Общий ущерб составил более 1,8 млн рублей.

Самая значительная сумма досталась аферистам от 72-летней жительницы Зареченского округа. Мошенники в течение нескольких дней обрабатывали пенсионерку по телефону, убеждая, что помогают защитить ее накопления от посягательств. Схема сработала: женщина лично передала неизвестному наличные — 1,28 млн рублей, а затем перевела еще 151,6 тыс. рублей на продиктованный счет. Общая потеря — 1 млн 431,6 тыс. рублей.

Когда обман вскрылся, потерпевшая обратилась в полицию. Правоохранители напоминают: при поступлении подобных звонков необходимо немедленно прекращать разговор и проверять информацию по официальным каналам связи.