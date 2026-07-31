Эмили Ратаковски снова шокировала фанатов откровенным фото с отдыха
lady.mail: Ратаковски показала фото в плавательной маске и открытом купальнике
Фото: [соцсети]
35-летняя американская модель Эмили Ратаковски продолжает радовать и одновременно шокировать поклонников смелыми публикациями, передает «Леди.Mail». На этот раз она показала откровенное селфи, сделанное в маске для плавания.
Фото: [соцсети]
На снимке Ратаковски позирует в открытом купальнике, который минимально прикрывает грудь, а ее шею украшает цепочка с кулоном. Подпись к фото отсутствует, но это не помешало поклонникам активно обсуждать образ модели.
Эмили уже давно привыкла к вниманию публики и регулярно публикует подобные снимки. Недавно она предстала перед поклонниками в бикини с мелким узором, приспустив нижнюю часть, чтобы полностью продемонстрировать фигуру. Модель не боится экспериментировать с образами и часто демонстрирует свою хорошую форму.
Ранее звезда сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» Ника Здорик восхитила фанатов фигурой в бикини.