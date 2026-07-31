Поход в туалет стал смертельным: пятилетнего мальчика нашли в резервуаре с навозом спустя два дня

Обычный вечер на бразильской птицеферме обернулся кошмаром для семьи пятилетнего Жуана Габриэла — мальчик вышел в уличный туалет и исчез, а через два дня его тело нашли в резервуаре с органическими отходами. Следствие рассматривает криминальную версию, хотя территория была огорожена, но в заборе обнаружили проем. Об этом сообщает G1.

Трагедия произошла 26 июля на ферме, где работают родители ребенка. Жуан Габриэл Феррейра дус Сантус вышел из дома, чтобы воспользоваться уборной на улице, и больше не вернулся. Родственники начали поиски, но обнаружить пропавшего удалось только спустя двое суток. Тело мальчика лежало в воде, скопившейся на пленке, которой были накрыты органические отходы в резервуаре глубиной около двух метров.

По данным местных властей, резервуар был огорожен, но в ограждении имелся проём, через который ребенок мог проникнуть внутрь. Следствие не исключает криминального характера смерти, однако пока рассматриваются все версии — от несчастного случая до умышленного причинения вреда. Полиция уже опросила семью и сотрудников фермы, а также изъяла записи камер наблюдения, если такие имеются.

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