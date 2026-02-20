До 1,5 тыс. кубометров за ночь: как убирают снег в Егорьевске

В Егорьевск дорожные службы усилили борьбу с последствиями снегопада и перешли на круглосуточный режим. Ночные бригады очищают улицы, расширяют проезжую часть и вывозят снег, чтобы обеспечить бесперебойное движение транспорта.

На улице Кирпичной в ночную смену — с 18:00 до 6:00 — работает спецбригада, задействовавшая три самосвала и погрузчик. Техника занимается расширением дорожного полотна и вывозом снежных масс.

Как сообщил руководитель работ, местный предприниматель Владислав Сарвиров, выбор ночного времени позволяет снизить нагрузку на улично-дорожную сеть и не создавать лишних помех автомобилистам и жителям. За одну ночь бригада выполняет от 30 до 40 рейсов, вывозит до 1,5 тысячи кубометров снега.

Фото: [ REGIONS/Юлия Андросова ] 1/2 Фото: [ REGIONS/Юлия Андросова ] 2/2

Одновременно уборка ведется в микрорайоне Заречье и на ключевых магистралях города. Здесь задействованы пять комбинированных дорожных машин и фронтальный погрузчик. Две единицы техники работают на городских улицах, еще две — на Шатурском направлении, одна — на Московском.

В приоритетном порядке коммунальщики расчищают маршруты общественного транспорта и подъезды для экстренных служб. За один цикл спецтехника способна обработать до 130 километров дорожной сети.

Дополнительные работы развернуты на Советской улице, где с 22:00 очищают и расширяют участок от музыкального училища до Рязанской улицы. Уборка продлится всю ночь.

Кроме того, дорожники уже привели в порядок круговое движение на въезде в деревню Селиваниха — проезд на этом участке полностью восстановлен.

До этого сообщалось, что московские аэропорты обслужили более 900 рейсов на фоне сильного снегопада.