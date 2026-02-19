Московские аэропорты обслужили более 900 рейсов на фоне сильного снегопада

Аэропорты московского авиаузла — Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский — по состоянию на 22:00 обслужили в общей сложности 916 рейсов с начала суток. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиация Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его информации, несмотря на продолжающийся в течение всего дня интенсивный снегопад, аэропорты столичного региона продолжают обеспечивать прием и отправку воздушных судов. За двухчасовой период с 20:00 до 22:00 было обслужено 108 рейсов, из которых 45 выполнены на вылет и 63 — на прилет. В целом с начала суток к 22:00 зафиксировано 452 вылета и 464 прилета.

Сообщается, что восемь рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы. Кроме того, отменено 38 рейсов как на вылет, так и на прилет, включая шесть рейсов иностранных авиаперевозчиков. Более чем на два часа задержаны 35 вылетов.

В авиагаванях отметили, что производственные службы работают в усиленном режиме и располагают необходимыми ресурсами для обеспечения работы в условиях неблагоприятной погоды. Пассажирам рекомендовано отслеживать изменения в расписании через онлайн-табло аэропортов и официальные цифровые сервисы, включая чат-боты.

