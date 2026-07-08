Ассистент кафедры акушерства и гинекологии Пироговского университета Анатолий Тян назвал оптимальный возраст для первой беременности. По его словам, идеальный период — от 22 до 30 лет, а пик физиологической готовности приходится на 25–28 лет. В этом возрасте у женщины максимальный запас яйцеклеток, эндометрий наилучшим образом подготовлен к имплантации эмбриона, а сердечно-сосудистая и свертывающая системы легче адаптируются к нагрузкам беременности, передает « Клопс ».

Специалист подчеркнул, что роды до 20 лет сопряжены с повышенными рисками, поскольку организм матери еще не завершил физиологическое созревание. В раннем возрасте выше вероятность анемии, преждевременных родов и появления на свет ребенка с низкой массой тела. После 35 лет постепенно растут риски гестационного диабета, гипертензии, отслойки плаценты, а также увеличивается частота хромосомных аномалий у плода. Если в 25 лет вероятность таких нарушений составляет 1:1000, то к 35 годам — уже 1:400, а к 40 годам достигает 1:100.