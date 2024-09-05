До 22 градусов похолодает сегодня в столичном регионе

Сегодня в столичном регионе будет небольшая облачность, сообщается на сайте Гидрометцентра России. медиасток.рф

В Подмосковье похолодает до плюс двадцати трех градусов, в Москве — до плюс двадцати двух градусов. Осадков не прогнозируется.

Ветер будет северо-восточного и восточного направлений со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот шестьдесят один миллиметр ртутного столба.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова рассказала, когда в Московский регион придет осенняя погода.