До 23 февраля в Клину планируют подключить к газу 23 домовладения

В период с 17 по 23 февраля на территории Городского округа Клин в рамках реализации программы социальной газификации планируют провести 23 пуска газа.

Специалисты выполнят необходимые работы в деревнях Богаиха, Покровка, Кореньки, Головково, Слобода, а также в поселках Чайковского, Решоткино, Тиликтино, Шарино, Новоселки, Никитское, Покровское-Жуково и Копылово.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Клин ]

Отметим, что социальная догазификация выполняется в 160 населенных пунктах округа. Всего в округе 265 населенных пунктов. В Программу правительства МО «Развитие газификации в Московской области до 2030 года» были включены восемь населенных пунктов, которые на данный момент еще не газифицированы.

Кроме того, в программу «Социальная газификация» включены пять СНТ, которые расположены в черте газифицированного населенного пункта г.Клин. Собственникам участков в СНТ Урожай, Мичуринец, Химик, Заречное-2 и Термометрист бесплатно проведут газ до границ земельных участков.