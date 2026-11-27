Хейли Бибер снялась обнаженной для французской версии журнала Vogue, передает WomanHit. 30-летняя модель позировала фотографу Мерту Аласу в парижском особняке во время Недели моды.

На обложке появилась одна из фотографий со съемки, а внутри номера опубликован снимок, на котором жена певца Джастина Бибера полностью обнажена.

Главный редактор Vogue France Клер Томсон-Жонвиль назвала Хейли «личностью, которая олицетворяет свою эпоху» и «иконой молодого поколения». Для модели это уже вторая обложка французского издания: впервые она появилась на ней в мае 2021 года.

В интервью Хейли рассказала о развитии собственного бьюти-бренда Rhode, который впоследствии продали за $1 млрд. Модель призналась, что на пути к успеху сталкивалась с предательством, но с самого начала карьеры старалась сохранять то, что сама называет «бредовым оптимизмом».

Новый номер Vogue France вышел в день 30-летия Бибер. Публикация появилась спустя несколько дней после обсуждения ее интервью The New York Times: пользователи соцсетей высмеивали грамматические ошибки модели и ее словарный запас.

Напомним, Хейли происходит из известной актерской семьи — ее дядя, Алек Болдуин, является голливудским актером, который сыграл в культовых фильмах «Битлджус», «На грани», «Авиатор».

В 2018 году модель вышла замуж за певца Джастина Бибера, а в августе 2024 года у супругов родился сын.

Ранее сообщалось, что Хейли Бибер заподозрили в беременности после снимков в Лос-Анджелесе.