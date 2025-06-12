До +23 градусов и дождь ожидаются в Москве в День России

Ночь на четверг в центре европейской России похолодает до +9...+11 градусов.

По словам Вильфанда, не стоит воспринимать прогноз как понижение температуры по сравнению с тем режимом, который был в начале недели. Дело в том, пояснил он, что это тогда температура была на 5-7градусов выше нормы. А вот в четверг она будет в пределах нормы: днем в Москве ожидается +21...+23 градуса, в Московской области — +18...+23 градусов, местами возможны дожди, но они будут небольшими, поэтому не испортят праздничных мероприятий.

Ранее стало известно, введут ли запрет на продажу алкоголя в День России в Москве.