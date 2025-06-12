До +23 градусов и дождь ожидаются в Москве в День России
Синоптик рассказал о погоде в Москве в День России
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12 июня, в День России, в Москве установится теплая погода. Температура воздуха составит +21...+23 градуса. Местами возможен дождь, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Ночь на четверг в центре европейской России похолодает до +9...+11 градусов.
По словам Вильфанда, не стоит воспринимать прогноз как понижение температуры по сравнению с тем режимом, который был в начале недели. Дело в том, пояснил он, что это тогда температура была на 5-7градусов выше нормы. А вот в четверг она будет в пределах нормы: днем в Москве ожидается +21...+23 градуса, в Московской области — +18...+23 градусов, местами возможны дожди, но они будут небольшими, поэтому не испортят праздничных мероприятий.
Ранее стало известно, введут ли запрет на продажу алкоголя в День России в Москве.