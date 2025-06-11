Стало известно, введут ли запрет на продажу алкоголя в День России в Москве

Стало известно, будут ли в Москве вводить ограничения на продажу алкоголя в связи с празднованием Дня России. Подробности вечером в среду сообщил телеграм-канал MASH.

По данным журналистов, которые ссылаются на источник в правительстве, в российской столице в День России не будут вводиться какие-либо ограничения на продажу алкоголя.

Но не во всех российских регионах будет аналогичная ситуация: так, сразу в 10 регионах был введен запрет на торговлю спиртным в праздничные дни. Речь идет о Тамбовской, Тюменской, Пензенской, Вологодской и Кемеровской областях, Башкирии (вплоть до 19 июня в разные дни), а также Приморском и Пермском краях.

Также ранее сообщалось о том, что может стать целью следующего теракта ВСУ в России 12 июня.