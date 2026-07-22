До 30% штрафов отменяют: юрист перечислил 5 причин, по которым вы можете не платить за парковку

Юрист Александр Манько в беседе с « Абзацем » объяснил, в каких случаях автомобилист может оспорить штраф за неоплаченную парковку. По его словам, одним из самых распространенных оснований для отмены становится технический сбой.

Если паркомат не работал, мобильное приложение не давало провести платеж или транзакция не отразилась в системе, подтвердить правоту водителя помогут чеки, скриншоты и банковские выписки. Оспорить санкцию реально и тогда, когда дорожные знаки были нечитаемы из-за снега, листвы или других препятствий, — в этом случае юрист советует сразу сделать фото с геометкой и временем. Поводом для жалобы может стать и ошибка фиксации: камера неверно распознала госномер или запечатлела чужой автомобиль. Если машина продана, а новый собственник не перерегистрировал ее на себя, старый владелец освобождается от ответственности после предъявления договора купли-продажи.

Манько также напомнил о необходимости проверять режим платности: в вечернее время или в выходные стоянка нередко оказывается бесплатной, поэтому перед тем как оставить машину, стоит свериться со знаками.

Если же водитель ошибся номером при оплате или забыл продлить время, штраф признается законным. На обжалование отводится 10 дней, и быстрее всего процедура проходит через портал «Госуслуги». При отклонении жалобы гражданин вправе обратиться в районный суд без уплаты госпошлины. Юрист подчеркнул, что бороться за справедливость стоит: практика показывает, что суды отменяют до 30% подобных взысканий.