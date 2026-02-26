«До 350 тысяч рублей». Названа сумма компенсации, которую можно получить за травмы в гололед

Россияне, получившие травмы из-за гололеда, могут рассчитывать на серьезные денежные выплаты.

По словам депутата Госдумы Дмитрия Свищева (ЛДПР), компенсация покрывает не только лечение, но и моральный вред, утраченный заработок, реабилитацию и даже услуги адвокатов.

Парламентарий призывает граждан не забывать: вина за скользкую дорожку лежит на конкретных организациях.

«Суды сегодня взыскивают солидные суммы — от 300 до 350 тысяч рублей. Это не просто "компенсация", это реальная помощь для возвращения к жизни», — пояснил он.

Однако для получения выплат важна процедура: сразу фиксируйте место падения на фото, ищите свидетелей и сохраняйте все чеки.

Свищев напомнил, что статьи 1064 и 1085 ГК РФ гарантируют право на полное возмещение вреда. Ответственность за территорию всегда закреплена:

-За дворы многоквартирных домов — перед управляющими компаниями.

-За парковки и зоны у магазинов — перед собственниками или арендаторами.

-За тротуары и парки — перед городскими властями.

Кроме того, депутат не исключил, что в будущем суммы возмещения могут индексироваться с учетом роста прожиточного минимума (ст. 1091 ГК РФ), что сделает выплаты еще справедливее.

Ранее сообщалось о том, что в центре Кемерова пешеходы с трудом передвигаются по улице Ленина из-за гололеда.